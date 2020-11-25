Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara, maske ve mesafe denetimleri sürüyor.
İlçede kovid-19 tedbirleri Atatürk Mahallesi'ndeki giysi pazarında vatandaşları ve iş yeri sahiplerini uyaran polis, sigara içilmemesi, maske ve mesafe kuralına uyulmasını istedi.
Pazar yerinde vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu, yoğunluğun görülmediği gözlendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika