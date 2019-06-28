Son Dakika Haberleri: İslahiye'de, koyunlar derede serinletiliyor
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İslahiye'de, koyunlar derede serinletiliyor

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklarda koyunlar, dere ve sulama kanallarında serinletiliyor.

İslahiye'de, koyunlar derede serinletiliyor, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklarda koyunlar, dere ve sulama kanallarında serinletiliyor.
İslahiye'de, 40 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlar, otlattıkları koyunlarını, sıcaktan korumak için sulama amaçlı kullanılan Dolan Deresi'nde serinletiyor. Koyunlarını bu şekilde sıcaktan koruduklarını söyleyen Mustafa Taşkın, "Hayvanlarımı sıcağa bağlı ortaya çıkan sarılık hastalığından korumak için 15 günde bir yıkıyorum" dedi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Yeşilyurt Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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