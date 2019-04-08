Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

İslahiye'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

55 dakika önce

İslahiye Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

İslahiye'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı, System.String[]
İslahiye Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla İlçe Müftülüğünde yarışma düzenlendi.

Yarışmada, Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri ise birinci, Yunus Emre Kur'an Kursu öğrencileri ikinci ve Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ Kur'an Kursu öğrencileri üçüncü oldu.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, yarışmada dereceye giren öğrencilere kitap ve hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA

Merkez, Güncel
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