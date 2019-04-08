İslahiye'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı
55 dakika önce
İslahiye Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.
İslahiye Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.
İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla İlçe Müftülüğünde yarışma düzenlendi.
Yarışmada, Merkez
Kız Kur'an Kursu öğrencileri ise birinci, Yunus Emre Kur'an Kursu öğrencileri ikinci ve Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ Kur'an Kursu öğrencileri üçüncü oldu.
İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, yarışmada dereceye giren öğrencilere kitap ve hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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