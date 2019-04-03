İslahiye'de Kur'an Kursu Öğrenci Velilerine Seminer

İslahiye Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrenci velilerine yönelik seminer düzenlendi.

İslahiye Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrenci velilerine yönelik seminer düzenlendi.





İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde verilen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerinin içeriği ve amacı hakkında velileri bilgilendirdi.



Çocuğu tanıma ve eğitimini destekleme hususunda veliye rehberlik edilmesinin önemine değinen Yıldırım, 4-6 yaş grubunun Allah'ı ve Peygamberi tanımaları, İslami değerleri fark etmeleri gibi çocukların seviyelerine uygun din ve ahlak gelişimi hakkında bilgiler aktardı.



Seminer bitiminde minik Kur'an kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

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