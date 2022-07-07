Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri pazarda da denetimlerine de devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı - Son Dakika

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