GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı - Son Dakika
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GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı

07.07.2022 09:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı.

Beyler Mahallesi Barazi Caddesinde kurulan kurbanlık pazarında üreticiler yerini alarak satışa başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri pazarda da denetimlerine de devam ediyor.

Denetimde ekipler, kurban olacak hayvanın özelliklerini vatandaşa anlattı.

Broşür de dağıtan ekipler, ilçe girişinde hayvan kontrolünü yaparak izinsiz hayvan girişlerine de izin vermedi.

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Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı Seferihisar Kurbanlık Pazarı Kuruldu Seferihisar Kurbanlık Pazarı Kuruldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı - Son Dakika
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