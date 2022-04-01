İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

01.04.2022 14:36
İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Okulda eğitim gören 300 öğrenci ve 15 öğretmen kütüphaneler haftasında kitap okuma saati düzenledi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Çolaker, 58. Kütüphane Haftası kapsamında düzenledikleri kitap okuma saati etkinliğiyle öğrencilere kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çolaker, yıl boyunca her hafta farklı etkinliklerle öğrencileri okumaya teşvik edeceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı Üniversite öğrencileri köy okulunda kütüphane açtı Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Kütüphane Haftası, Yeşilyurt, Gaziantep, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: İslahiye'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement