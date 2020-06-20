İslahiye'de LGS başladı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması altında başlayan sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılırken aileler okul dışına alındı. Öğrenciler görevlilerce salona alınmadan önce ateşleri ölçüldü, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.
İki oturumda gerçekleştirilecek LGS sınavı İslahiye'de 31 okulda, bin 859 öğrencinin katılımıyla 111 salonda yapılıyor.
İkinci oturum 11.30'da başlayacak. 11.30'da başlayacak olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek.
Okul dışında bekleyen öğrenci velileri önce polis tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı, sınav başladıktan sonra sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine dönmeleri istendi.