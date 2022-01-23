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İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti - Son Dakika

İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti

23.01.2022 21:31

İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahsur kalan hastaların, ihtiyaç sahiplerinin, yolda kalanların imdadına devlet yetişti.

İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahsur kalan hastaların, ihtiyaç sahiplerinin, yolda kalanların imdadına devlet yetişti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan araçları olmayan, yolda kalan vatandaşın imdadına çeşitli kurum yetkilileri yetişti.

İlçe merkezinde gün boyu durmayan ve yüksekliği merkezde 90 santimi yüksek yerlerde bir metreyi geçen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bir çok kişi yardım istedi

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu başkanlığında kurulan kriz masası yetkilileri çeşitli kurum ve kuruluşlar gelen talep üzerine vatandaşların imdadına yetişti.

Ambulansın çıkamadığı ve yetişemediği yerlere askerler çıktı, gıdası bitene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri gıda götürdü, yolda kalanları emniyet ekipleri misafirhanelere yerleştirdiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kovid ile mücadeleye devam etti, İlçe Belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaymakamlık, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini ve vatandaşların mecbur kalmadığı sürece yola çıkmamaları yönünde uyardı.

İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti

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Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti - Son Dakika


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