İslahiye'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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İslahiye'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

07.03.2022 18:42
İslahiye'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

???????Ekipler, ilçe merkezinde bulunan zincir marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatlarını inceledi.

Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Olumsuzluk tespit edilen iş yerlerine, işlem yapılarak tutanak tutuldu, idari para cezası kesildi.

Ekipler, ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu ve bunları imhaya gönderdi.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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