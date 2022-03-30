İslahiye'de marketlere denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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İslahiye'de marketlere denetim gerçekleştirildi

30.03.2022 14:34
İslahiye'de marketlere denetim gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, İslahiye ilçesinde yer alan zincir marketlerle yerel marketlerde denetimlerde bulundu.

Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, indirimlerin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı kontrolü yapıldı.

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Gaziantep, Zabıta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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