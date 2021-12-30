İslahiye'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

İslahiye ilçesinde Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Ekipler, İslahiye ilçesinde yer alan 52 markete giderek denetimlerde bulundu.

Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı kontrolü yapıldı.

İşletmelere ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Palta, yapılan kontrollerde 52 marketin denetlendiğini, denetimlerde raf ile kasa fiyatı tutmayan ve fahiş fiyat olabileceği ürünler tespit edilerek bakanlık haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildiğini, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini kaydetti.