Son Dakika Haberleri: İslahiye'de, milyonluk talihli merak konusu
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İslahiye'de, milyonluk talihli merak konusu

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Sayısal Loto oyununda 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruşluk büyük ikramiye kazanan kişi merak konusu oldu.

İslahiye'de, milyonluk talihli merak konusu, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Sayısal Loto oyununda 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruşluk büyük ikramiye kazanan kişi merak konusu oldu.
Sayısal Loto'da  İzmir'in Buca ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinden kuponlarını yatıran iki talihli arasında paylaşıldı. 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyenin İslahiye'ye çıkmasının ardından ilçede talihlinin kim olduğu konusu oldu. Sayısal Loto'nun oynandığı bayi Fikret Gültekin, daha önce büyük ikramiyenin bir kez daha kendilerinden oynandığını söyledi. Kendisinin de kuponu oynayan talihliyi merak ettiğini belirten Gültekin, isteğinin 3 milyonu aşkın ikramiyeye ulaşan kişinin İslahiye'ye yatırım yapması olduğunu kaydetti.
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- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
Sayısal Loto, Gaziantep, İzmir, Buca, Güncel
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