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İslahiye'de motosiklet denetimi

57 dakika önce

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

İslahiye'de motosiklet denetimi, System.String[]

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.


İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle'de yapılan uygulamada, seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı.


Uygulamada, 5 motosiklet trafikten men edildi, sürücü belgesi bulunmayan 3 kişi dahil 7 motosiklet sürücüsüne 16 bin 459 TL cezai işlem uygulandı.

Bir motosikletin motor ve şase numarası silinti ve kazıntı olduğundan sürücüsü ve motosiklet asayiş ekiplerince gerekli tahkikat yapılmak üzere emniyete götürüldü

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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