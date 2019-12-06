Son Dakika Haberleri: İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

İslahiye ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrildi.

İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı, System.String[]

İslahiye ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı


Edinilen bilgiye göre, yabancı uyrukla A.B. (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, İslahiye ilçesinde Cevdetpaşa Mahallesi 308 nolu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.


Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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