İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdür vekili Hacı Ahmet Önel ile daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Kotan, ilçede artan doğal gaz abone sayısının sevindirici olduğunu ancak abonelerin alarm sistemi kurmasının önemine söyledi.

Düğün ve eğlencelerde silah sıkılmaması konusuna da değinen Kotan, "Bu konuda asla taviz verilmeyecek artık bu ilkellikten kurtulmak zorundayız." dedi.

Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vural, imar konusuna değindiği konuşmasında, mahallelerde yapılacak olan imar dışı inşaatlardan muhtarların da sorumluluğunu hatırlattı.

Yol sorunu bulunan mahallelerde altyapı sorunlarının tamamlanmasının ardından iki aya dek çalışmaların tamamen biteceğini aktaran Vural, ilçede kurulan kilit taşı fabrikasının üretime geçtiğini de ifade etti.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.