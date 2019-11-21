Son Dakika Haberleri: İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdür vekili Hacı Ahmet Önel ile daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Kotan, ilçede artan doğal gaz abone sayısının sevindirici olduğunu ancak abonelerin alarm sistemi kurmasının önemine söyledi.

Düğün ve eğlencelerde silah sıkılmaması konusuna da değinen Kotan, "Bu konuda asla taviz verilmeyecek artık bu ilkellikten kurtulmak zorundayız." dedi.

Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vural, imar konusuna değindiği konuşmasında, mahallelerde yapılacak olan imar dışı inşaatlardan muhtarların da sorumluluğunu hatırlattı.

Yol sorunu bulunan mahallelerde altyapı sorunlarının tamamlanmasının ardından iki aya dek çalışmaların tamamen biteceğini aktaran Vural, ilçede kurulan kilit taşı fabrikasının üretime geçtiğini de ifade etti.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kemal Vural, Ahmet Önel, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]