İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.
İslahiye Yazlık Öğretmenevi bahçesinde Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdür vekili Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile daire amirleri katıldı.
Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin ele alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Kotan, maske, mesafe ve hijyenle koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyulmasını istedi.
Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Toplantı, muhtarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:07 - Kaynak: AA
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