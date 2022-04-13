İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nisan ayı muhtarlar toplantısına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce ile daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda Kaymakam Anteplioğlu, ilgili birim amirlerine iletilen sorunlara çözüm bulunması hususunda talimatlar verdi.???????

Belediye Başkanı Kemal Vural ise gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.