İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı
6 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, koronavirüs tedbileri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, koronavirüs tedbileri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi ile tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığı açıklanmasının ardından İslahiye'de bulunan 518 eserin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı da ziyaretçilere kapandı.Kapanan müzelere gelen vatandaşlar geri dönmek zoruna kalırken, müzelerin girişlerine de uyarı tabelası asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:51 Kaynak: DHA
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