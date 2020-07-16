İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı

İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde nişan törenine katılan E.G.'nin (57) koronavirüs testi pozitif çıktı.

İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde nişan törenine katılan E.G.'nin (57) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine nişana katılan 13 evdeki 75 kişi karantinaya alındı.

Gaziantep'ten 3 gün önce ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ne gelip, nişana katılan E.G., evine döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan E.G., tedaviye alındı. Bunun üzerine nişana katılan ilçeye bağlı Pınarbaşı, Cevdetpaşa, Atatürk, Yeni ve Beyler mahallelerinde 13 evde yaşayan 75 kişi filyasyon ekibi tarafından tespit edildi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, evlerdeki 75 kişinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Beyler Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İslahiye'de nişana katılan 75 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
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