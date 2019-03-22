İslahiye'de Öğrencilerden 'Dur Yolcu' Koreografisi
23 dakika önce
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı.
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı.
İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü kapsamında okulun bahçesinde 'Dur Yolcu' koreografisi yaparak Türk bayrağı açtılar. İzleyenlerin beğenisini kazanan Okul Müdürü
Mehmet Güven, Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazarak büyük bir zafer kazanıldı. Öğrencilerimize bu ruhu yaşatmak ve en önemlisi şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerimizle birlikte'Dur Yolcu' koreografisi gerçekleştirdik dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:04 Kaynak: DHA
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi