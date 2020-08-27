İslahiye'de okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle okul müdürleriyle toplantı yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, okulların yeni dönem normale uygun biçimde gerek fiziki gerekse teknolojik olarak hazırlıklarının tamamlanması sürecinin titizlikle takip edilip, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında ve koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen toplantı, 75. Yıl İlkokulu Konferans Salonunda yapıldı.

Şube müdürlerinin de yer aldığı programda, İslahiye'deki tüm okul müdürleri hazır bulundu.

Okulların 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı hazırlık çalışmalarının gözden geçirildiği toplantıda yapılacak olan mesleki çalışmaların gündemi ve ayrıntıları görüşüldü.

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan "Uzaktan Eğitim" sürecinde dikkat edilmesi gereken konular da ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Toplantının devamında okullarda salgın nedeniyle alınacak tedbirler de gözden geçirildi.

Milli Eğitim Müdürü Çetin, faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.