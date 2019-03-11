İslahiye'de Okul Servisleri Denetlendi
1 saat önce
Gaziatep'in İslahiye ilçesinde okul servisleri trafik ekiplerince denetlendi.
Gaziatep'in İslahiye ilçesinde okul servisleri trafik ekiplerince denetlendi.
İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında 40 okul servisini denetledi.
Kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlemin uygulandı. Denetimlerin belirli günlerde devam edeceği öğrenildi.
İlçede 241 okul servisinin bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA
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