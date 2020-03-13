İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika
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İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı

6 saat önce

İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, resmi ve özel okullar Koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak, dezenfekte edildi.

İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, resmi ve özel okullar Koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak, dezenfekte edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gaziantep Valiliği başlattığı 'Korona virüse karşı mücadele 'kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. İlçe merkezi ve kırsalda bulunan ilk, orta ve liselerden oluşan 80 okulun ilaçlaması ve dezenfekte edilecek.

Okullarda özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin ilaçlanırken, çalışanlar tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını ifade etti.

İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı

Gaziantep Valiliği, Koronavirüs, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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