İslahiye'de önce patlama ardından sızıntı paniği - Son Dakika

İslahiye'de önce patlama ardından sızıntı paniği

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş makinesinin doğalgaz hattına zarar vermesi nedeniyle yaşanan patlama ve ortaya çıkan sızıntı mahallede paniğe neden oldu.

İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Dağ yolu mevkisinde bir binaya doğal gaz hattı çeken firmaya ait iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar vermesi ile bir patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralanın olmadığı patlama ile bölgede yaşanan panik, mahalleye yayılan gaz nedeniyle devam etti. Büyük panik yaşayan mahalleli, hemen durumu doğalgaz firmasına bildirdi. Patlama ve sızıntının olduğu bölgeye girişler kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Panik, sızıntının olduğu hatta gaz akışı sağlayan vananın görevliler tarafından kapatılması ile sona erdi. Kapatılan vana ile ikinci patlama ve yangın tehlikesi önlenirken, zarar verilen hattın onarımına başlandı.