İslahiye'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' etkinliği düzenlendi.
Gaziantep
'in İslahiye
İlçesinde 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' etkinliği düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen etkinlik Gaziantep'in İslahiye İlçesinde de gerçekleşti.
Cumhuriyet İlkokulu ve Orta Okulu önünde gerçekleştiren programa İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfü Kota ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş Öğrencileri ve trafikte seyir halindeki araç sahiplerine yaya üstünlüğü hakkında bilgilendirdi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:29 Kaynak: İHA
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