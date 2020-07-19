İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.

Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 3 helikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti


Gaziantep, Alaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:27 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı 23:25 Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
23:39
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
23:27
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 00:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]