İslahiye'de orman yangınlarıyla mücadele gönüllerine eğitim verildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlara yönelik eğitimlere başlandı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü İslahiye, Alaca Orman İşletme şeflikleriyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri (HEM) iş birliğinde orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olan kişilere yönelik eğitimler verilmeye başlandı.
İslahiye, Alaca Orman İşletme Şefi Erdal Sevilmişdal tarafından verilen eğitime 51 kursiyer katıldı.???????
Sevilmişdal, geçen yıl yurt genelinde çıkan geniş çaplı orman yangınlarında vatandaşların yardım gayretlerinin önemine dikkati çekerek, bu amaçla gönüllü orman yangıncısı eğitimleri kapsamında düzenlenen kursa katılan kursiyerlere sertifika verdiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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