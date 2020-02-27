İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı - Son Dakika

İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı

6 saat önce

İSLAHİYE İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtım yapıldı.

İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı, System.String[]

İSLAHİYE  İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtım yapıldı. Öğrenciler, askerlerin kullandığı silahları ilgiyle inceledi.

İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu tarafından olarak okula davet edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komando Taburu'nda görevli askerler kullandıkları son teknoloji silahlar, araçlar ile okul bahçesinde stantlar açtı. Ekipler, öğrencilere jandarma olay yeri inceleme, drone ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri komandolar ise operasyona tam hazır şekilde katıldıkları etkinlikte kullanılan silahlar da tanıtıldı.

Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak rehine kurtarma operasyon köpeği 'Çakı'nın gösterisini heyacanla izledi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
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