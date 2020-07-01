İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika

İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.Kaza, öğleden sonra Gülhöyük yolunda meydan geldi. Hayri K. (70) yönetimindeki 27 TA 069 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Zekiye K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:27 Kaynak: DHA
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