Son Dakika Haberleri: İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep İslahiye ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep İslahiye ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre kaza İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen ve plakası ile sürücü tespit edilemeyen otomobil, K.K yönetimindeki 27 SP 992 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından devrilen motosikletin altında kalan sürücü K.K yaralandı.

Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlarca olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı daha sonra İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yaralanan K.K hayati tehlikesin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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