Son Dakika Haberleri: İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

İslahiye 'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep İslahiye ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İslahiye 'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep İslahiye ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edilinen bilgiye göre kaza İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen ve plakası ile sürücü tespit edilemeyen otomobil, K.K yönetimindeki 27 SP 992 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından devrilen motosikletin altında kalan sürücü K.K yaralandı.
Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlarca olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı daha sonra İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yaralanan K.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:18:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye 'De Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]