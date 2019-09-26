Son Dakika Haberleri: İslahiye'de özel araçlarda sigara denetimi
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İslahiye'de özel araçlarda sigara denetimi

40 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ve trafik ekiplerince 4 ayrı noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

İslahiye'de özel araçlarda sigara denetimi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ve trafik ekiplerince 4 ayrı noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.


Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis ve jandarma, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.


Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.


Uygulama kapsamında ilçe Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde 60 araç kontrol edilirken sigara içene rastlanmazken 3 araca farklı maddelerden cezai işlem yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan 57 aracın denetiminde ise 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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