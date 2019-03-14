Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Özel Öğrenciler İçin Spor Müsabakası

İslahiye'de Özel Öğrenciler İçin Spor Müsabakası

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokul ve liselerdeki özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik spor müsabakaları yapıldı.

İslahiye'de Özel Öğrenciler İçin Spor Müsabakası, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ortaokul ve liselerdeki özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik spor müsabakaları yapıldı.

"Siz Bitti Demeden Asla Bitmez" projesi kapsamında, masa tenisi, dart ve bocce dallarında düzenlenen müsabakalar, Borsa İstanbul Fen Lisesinin spor salonunda gerçekleştirildi.

Yarışlarda başarı gösterenlere ödüllerini, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin verdi.

Kaymakam Kotan, öğrencilerle tenis ve dart oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Gaziantep, Güncel
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