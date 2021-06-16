İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,şeftali hasadı başladı.

İslahiye'de 220 dekar alanda üretim yapılan şeftali hasadı başladı. Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Aslan, kendisine ait 50 dönümlük bahçesinde 2 bin 500 ağaçta şeftali hasadına başladıklarını belirterek, "Bu yıl yeterli yağış olmaması ve aşırı sıcak nedeniyle rekolte yüzde 20 rekolte kaybı var. Ama şeftalinin fiyatının yüksek olması bizleri sevindirdi" dedi.