İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI

28.05.2022 15:26

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 200 dekar alanda üretimi yapılan şeftali hasadı başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 200 dekar alanda üretimi yapılan şeftali hasadı başladı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ürünlerin büyük bölümünün ihraç edildiğini belirterek, 250 tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.İslahiye'de 200 dekar alanda üretimi yapılan şeftali hasadının başlaması ile 250 tonun üzerinde rekolte beklenirken, ürünler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Ukrayna, Polanya, Romanya ve Moldavya'ya ihraç ediliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, son yıllarda ürün çeşitliliğine yönelmelerin yaşanmasıyla üzüm ambarı olarak adlandırılan ilçede 200 dekar alanda şeftali üretildiğini kaydetti.Ürünlerin büyük bölümünün ihracata gittiğini ifade eden Köse, "Şeftali hasadına başlandı. İlçede üretilen ürünlerimiz Rusya,Romanya ve Polanya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Tarım işçilerine de önemli bir gelir kapısı oldu. Bu yıl 250 tonun üzerinde rekolte bekliyoruzdedi.Şeftali üreticiliği yapan Ahmet Aslan ise, bu yıl soğuk havalar nedeniyle yüzde 50 rekolte kaybı yaşadıklarını ifade ederek, 70 ton ürün aldığı bahçesinden bu yıl 35 ton rekolte beklediğini söyledi. ürettiği ürünlerin ihracata gitmesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden aslan rekolte düşük olsa da fiyatların memnun edici olduğunu sözlerine ekledi.

İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI
İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI
İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI
İSLAHİYE'DE ŞEFTALİ HASADI BAŞLADI

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Kaynak: DHA

Ziraat Odası, Moldavya, Romanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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