Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

İslahiye'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep olduİslahiye ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu

İslahiye ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı. Atatürk Mahallesi hemzemin geçitte yaklaşık bir yıldır devam eden alt geçit inşaatı da yağışlarda suyla doldu. Biriken su nedeniyle çevredeki binaların katlarına da yağmur suları girdi. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan binalarda tahliye ve kurtarma çalışmaları başlattı. Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Su baskının yaşandığı bir apartmanın kapıcı dairesinde oturan Veysel Aktaş, her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, "Atatürk Mahallesi hemzenin geçitte bir alt geçit yapma bahanesi ile yapılan inşaatta kazılan yeri su bastı. Oradan taşan sular çevresinde bulunan binaların alt katlarına dolunca bizler rezil olduk. Evde yaklaşık yarım metre su seviyesi oldu. Eşyalarımızın hiçbiri kullanılacak halde değil hepsi bozuldu. Ev kullanılmaz halde eşya dersen yok apartman sakinleri bize destek oldu" diye konuştu.

Bölgedeki yağışlar sürüyor - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Gaziantep, Islahiye, Güncel
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