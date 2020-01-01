İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi - Son Dakika
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İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi

6 saat önce

İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek bir kez daha bozulmadı.

İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek bir kez daha bozulmadı. Vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak yeni yıla girdi.

İlçede silahla havaya ateş açarak yeni yıla girme geleneği bu yılda bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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