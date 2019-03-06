Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Sis Etkili Oldu

İslahiye'de Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de Sis Etkili Oldu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.


İslahiye kent merkezi ile İslahiye- Nurdağı, İslahiye- Hassa kara yolunda sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi.


Görüş mesafesinin düştüğü ilçede, kara yolunda seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Sabah, Hassa, Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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