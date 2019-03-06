İslahiye'de Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İslahiye kent merkezi ile İslahiye- Nurdağı
, İslahiye- Hassa
kara yolunda sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede, kara yolunda seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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