İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

6 saat önce

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı,soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.

Yetkililer, halkı özellikle gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyardı.

Öte yandan, İslahiye'de son 24 saat içinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Devlet Hastanesine 12'si çocuk 27 kişinin başvurduğu öğrenildi.

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer'den güzel haber: 2. kez ilik nakli olacağım, dua edin
İBB Başkanı İmamoğlu'nun başını, Şeyma Subaşı'nın ablası mı yaktı? ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu Hadise'nin iç çamaşırsız görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 06:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]