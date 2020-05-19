İslahiye'de, sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika

İslahiye'de, sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralıyla sade bir törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Mustafa Öner ile siyasi parti başkanları katıldı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Mustafa Öner tarafından Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardında koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlanan tören sona erdi.