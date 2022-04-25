İslahiye'de süne zararlısına karşı biyolojik mücadele - Son Dakika
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İslahiye'de süne zararlısına karşı biyolojik mücadele

25.04.2022 14:44
İslahiye'de süne zararlısına karşı biyolojik mücadele

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Mücadele kapsamında bir araya gelen ekipler, Fevzipaşa, Bayraktepe, Kalaycık, Ağalarobası ve Ortaklı mahallelerinde çalışmalara başladı.???????

İlçede 15 bin dekar buğday ekili alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele yapılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda arazilere faydalı böcek yumurtası salımı yapılıyor.

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Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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