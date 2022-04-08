İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika
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İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

08.04.2022 16:40
İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından bir ortaöğretim okulundaki 350 öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.

İslahiyespor taraftarlarının kurduğu Çılgın Beyler Taraftar Derneği tarafından bir ortaöğretim okulundaki 350 öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.

Taraftarlar, 13 Kasım Ortaöğretim Okulu'nda eğitim gören 350 öğrenciye okuma kitabı ulaştırdı.

Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması adına bir haftalık tatil öncesi birer okuma kitabı hediye ettiklerini belirtti.

??????????????Kitap dağıtımına Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar da katıldı.

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Kasım, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de taraftarlardan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika


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