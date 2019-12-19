İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı, System.String[]

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.


İslahiye İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, tefecilik iddiası ile belirlen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise farklı kişilere yazılmış çek ve senetler, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 35 adet fişek, yüklü miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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