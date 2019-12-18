İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, tefecilik suçunu işleyenlerin kimlik ve adresleri belirlendi. Sabah erken saatlerde savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, dijital materyaller, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek, yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Emniyet Müdürlüğü, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
00:26 İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Son Dakika
00:26 Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika
00:25 Forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
00:22 Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:21 Elazığ keban barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]