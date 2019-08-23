Son Dakika Haberleri: İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
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İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi, Hakkı Demirel Caddesi'nde M.C'nin kullandığı 34 BKK 88 plakalı otomobille M.B'nin kullandığı 01 AEN 80 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan M.C'nin eşi N.C. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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