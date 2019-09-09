Son Dakika Haberleri: İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
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İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

54 dakika önce

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde M.K.'nın kullandığı 27 SB 292 plakalı otomobil ile M.A.B.'nın kullandığı 46 LG 837 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 46 LG 837 otomobilde bulunan S.B. yaralandı. Yaralanan S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep, İslahiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
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