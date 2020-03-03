Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

14 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay istikametine giden Elif Akdeniz (29) idaresindeki 46 AH 078 otomobil, İslahiye- Hassa kara yolunda kontrolünü kaybederek orta refuje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Akdeniz, yol yanında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlıkekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep, Akdeniz, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu
50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona geliniyor BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:29:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]