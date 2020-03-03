Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay istikametine giden Elif Akdeniz (29) idaresindeki 46 AH 078 otomobil, İslahiye- Hassa kara yolunda kontrolünü kaybederek orta refuje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Akdeniz, yol yanında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlıkekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.