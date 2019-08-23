Son Dakika Haberleri: Islahiye'de trafik kazası: 4 yaralı
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Islahiye'de trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda, M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet ile A.İ. yönetimindeki 27 BL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle M.A.Y. (4), Y.İ. (47) ve H.Y. (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.İ. Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:19 Kaynak: AA
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