İslahiye'de tren seferlerinin yeniden başlaması vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Adana-Elazığ- Malatya tren seferlerinin başlaması vatandaşları memnun etti.
Hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor.
Fevzipaşa Tren Garı'na gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle alındıkları Fırat Ekspresi ile seyahatlerine başladı.
Fırat Ekspresi, Fevzipaşa Tren Garı'nda personel tarafından telsizle "hoş geldiniz" anonsuyla karşılandı.
Vatandaşlar ise tren seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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