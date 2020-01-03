İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği - GAZİANTEP - Son Dakika

İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği - GAZİANTEP

6 saat önce

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 5 mahallede 100 bin çilek fidesi desteğinde bulundu.

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 5 mahallede 100 bin çilek fidesi desteğinde bulundu.

Hayata geçirilen proje ile Amanos Dağları eteğindeki Yağızlar, Tandır, Boğaziçi, İdilli ve Köklü mahallelerindeki 20 çiftçiye toplam 100 bin çilek fidesi ve plastik malç desteği verildi.

Proje ile ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi ve çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere üretim konusunda yerinde bilgiler vererek danışmanlık yapıyor.

İlçede örtü altında çilek üretimi yapan Bülent Yakar, proje ile bölgede çilek üretiminin ve çiftçinin gelirinin artacağını belirtti.

İslahiye'de üreticilere 100 bin çilek fidesi desteği - GAZİANTEP

Amanos Dağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:17 Kaynak: AA
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